Inter, Lavelli: "Non mi ero accorto del rigore. Ecco cosa mi ha chiesto Chivu"
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Matteo Lavelli, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria per 2-1 ontro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Nell'azione del rigore non ci ho fatto caso, ma l'importante è aver segnato e vinto la partita".
Cosa ti ha detto Chivu prima di entrare? "Non ho parlato con lui, ma ho cercato di dare il meglio e spero di averlo fatto".
Con te in campo, è cambiato l'attacco dell'Inter. Sei d'accordo? "Il mister ha chiesto di metterci con Thuram e Bonny larghi e io punta. Alla fine dopo il gol ci siamo messi sulla difensiva e non c'era troppo un modulo reale".
Da chi sta imparando di più? "Cerco di rubare un po' da tutti, non ho un punto di riferimento e sono 4 attaccanti fenomenali".
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