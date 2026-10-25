Chivu netto: "Vinto contro le ingiustizie di alcuni episodi. Successo meritato"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina in rimonta: "Pensavo a quanto fatto oggi, con la partita seria e il gol preso da trenta metri. Nulla da rimporverare per la prestazione e per quanto abbiamo creato. Siamo stati premiati perché andando sotto abbiamo mantenuto la calma. Faccio i complimenti ai miei per la vittoria, queste sono partite non semplici. Sul rigore di Zielinski pensavo speriamo che lo faccia. Meritavamo di vincere, avrei detto le stesse cose anche in caso di non vittoria".

Sul cambio marcia nella partita e sul cambio di Lavelli: "Bonny non da riferimenti, per loro con Pio che dava riferimenti era più facile, abbiamo inserito dinamismo. Non riuscivamo a sbloccarla e poi abbiamo anche subito gol. Abbiamo creato, sapevamo che serviva giocare sulle fasce perché in mezzo c'era tanta densità. Lavelli l'ho messo per riempire l'area. Alla fine sei premiato sempre per quello che esprimi. Le ingiustizie di alcuni episodi non ci hanno abbattuti".

Come interpreta l'ennesima rimonta? "Il calcio è questo, basta non abbattersi e tenere la stessa mentalità. Io ho sempre detto che le gare durano 90 minuti. Non voglio vedere gente che si lamenta per decisioni arbitrali. Anche a me piacerebbe non subire ma il calcio è fatto così. Ci saranno anche partite in cui subiremo e non riusciremo a rimontare o alcune in cui verremo noi ribaltati. Il calcio è questo, va mantenuta la determinazione nel fare le cose".