Fiorentina-Bologna domani, ecco l'elenco dei convocati rossoblù: assente Odgaard
Il Bologna ha ufficializzato i convocati per la gara contro la Fiorentina, domani alle 18 al Franchi. Tra i convocati oltre al lungodegente Immobile sarà assente Jens Odgaard fermo per i postumi di una botta al ginocchio presa giovedì. In panchina andrà Daniel Niccolini, fiorentino da anni vice di Vincenzo Italiano alle prese con una convalescenza post polmonite. Ecco l'elenco dei convocati:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.
