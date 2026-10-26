Atalanta, sei infortunati e due in dubbio per Firenze. Domani esami per Bellanova

In vista del turno infrasettimanale della 9ª giornata della Serie A Enilive, quello del Franchi contro la Fiorentina, l'Atalanta è subito tornata al lavoro sostenendo una sessione di allenamento mattutina. Per chi è sceso in campo ieri contro il Frosinone, la seduta odierna ha previsto lavoro di scarico. Il resto della squadra ha invece svolto un’attivazione coordinativa iniziale, un’esercitazione dedicata alla tecnica e al possesso palla e una serie di partitelle su campo ridotto, come riporta il canale ufficiale Atalanta.it.

Sulemana e Scalvini hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale, avvicinandosi al rientro. Terapie per Raspadori, Pompei, Kolašinac, Kossounou e Kessie, mentre per Hien lavoro in palestra e individuale in campo. Raoul Bellanova, in seguito all’infortunio rimediato nella gara di ieri contro il Frosinone, ha svolto terapie e nella giornata di domani si sottoporrà ad esami strumentali.