Domani anche il Panathinaikos in campo: ecco l'impegno dell'undici greco

Giocherà domani contro l’Atromitos in trasferta il Panathinaikos, prossimo avversario della Fiorentina nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League (la gara è in programma al Franchi giovedì 13 alle ore 21): i greci, che all’andata si sono imposti per 3-2 sui viola al termine di un match davvero rocambolesco allo Spyros Louis, se la vedranno contro la formazione biancoblù che nel campionato ellenico occupa l’ottava posizione e che si trova a -15 punti dalla squadra di Rui Vitoria, terza in graduatoria. La sfida avrà inizio alle ore 18, dunque subito dopo il fischio finale della gara dei viola contro il Napoli.

Da capire se per la gara di domani il Panathinaikos effettuerà una robusta rotazione in vista della seconda sfida europea contro la Fiorentina.