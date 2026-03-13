Djuric e non Vardy, un ex in mezzo: a tre giorni da Cremonese-Fiorentina, Nicola se la giocherebbe così

Djuric e non Vardy, un ex in mezzo: a tre giorni da Cremonese-Fiorentina, Nicola se la giocherebbe cosìFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Meno tre giorni a Cremonese-Fiorentina. Per il posticipo della 29^ giornata di Serie A mister Davide Nicola deve fare i conti con qualche assenza, come ad esempio l'infortunato Baschirotto e lo squalificato Pezzella. In porta, nel 3-5-2, c'è Audero, in difesa spazio al trio composto da Terracciano, Folino e Luperto. In mezzo Thorsby con l'ex viola Youssef Maleh e Vandeputte, sulle corsie Barbieri e Zerbin. In avanti sembra essere arrivato il momento di Djuric dal 1', affiancato da Bonazzoli. Attenzione però al possibile cambio di modulo, con Nicola che potrebbe adottare una difesa a 4 con l'inserimento di Bianchetti in difesa.

Ecco la probabile formazione secondo Tuttomercatoweb.com

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. All.: Davide Nicola.