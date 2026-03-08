Delprato: "La classifica non rispecchia i valori della Fiorentina"

Dopo il pareggio del Franchi, il capitano dei ducali, Enrico Delprato ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "È stata una partita difficile, i valori della Fiorentina non rispecchiano la classifica che ha. Sapevamo di dover battagliare, siamo stati bravi anche con la palla, disputando una buona partita. Punto importante".

Promosso Cremaschi, da capitano?

"Benissimo, se lo merita tanto perché è uno di quei ragazzi che in settimana spinge sempre al massimo. Non ha avuto tanta fortuna nelle rotazioni, oggi ha fatto una grandissima partita in un ruolo che non è suo, non abbiamo dovuto dirgli neanche niente. Il nostro MVP è lui, anche se il premio l'ho vinto io".

Si dice che siete difensivisti, ma non è una qualità?

"Fase difensiva perfetta no, c'è sempre qualcosa da migliorare, ma bisogna continuare a lavorare sui nostri punti di forza. E quando non prendi gol non è solo merito di difensori e portiere, ma anche del mazzo che si fanno gli altri. Dobbiamo creare qualcosa di più per impensierire gli avversari, ma riguarda tutti".