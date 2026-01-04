Cremonese, Nicola: "Problemi viola? Sta alla società fare le sue valutazioni"

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato così a Dazn nel pre partita della sfida alla Fiorentina: "Intanto mancano ancora due gare alla fine del girone d'andata. Oggi la partita è importante perché la Fiorentina è una squadra di qualità che può lottare per altri obbiettivi. Dovremo essere vogliosi di fare la partita cercando di proporre noi problemi a loro. Io non guardo una singola gara ma faccio il bilancio alla fine.

I punti che abbiamo non bastano, lo sappiamo e andiamo avanti. Non guardo mai l'avversario per il loro momento, ma guardo le loro qualità che sono importanti. Sono arrivati sesti l'anno scorso e la rosa è la stessa, poi toccherà alla società Fiorentina fare le loro valutazioni. Bianchetti? Out per infortunio, è importante che tutti possano avere le loro occasioni"