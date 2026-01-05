Il CorSport sulla vittoria della Fiorentina: "Possibile svolta, Fagioli diventa Fagiolic"

Il Corriere dello Sport parla della vittoria della Fiorentina con la Cremonese come quella, stavolta davvero, della possibile svolta: il successo per 1-0 firmato Moise Kean vale sì tre punti, ma soprattutto può rappresentare un nuovo inizio per la Fiorentina e questo grazie all’atteggiamento, alla consapevolezza, alla mentalità, alla predisposizione alla sofferenza, tutti dimostrati in un colpo solo ieri per battere una Cremonese mai minacciosa dalle parti di De Gea in un altro merito da ascrivere alla squadra di Vanoli. E un nuovo inizio grazie anche alla convinzione.

Il quotidiano nazionale si sofferma poi sulla prova di Nicolò Fagioli: la differenza in questo caso l’ha fatta, appunto, l’atteggiamento e su questo il numero 44 e compagni hanno costruito il successo meritato e prezioso. Non citato a caso Fagioli, anzi Fagiolic: la nuova consapevolezza della Fiorentina è la nuova consapevolezza dell’ex Juventus, ora regista convinto di esserlo, ora dentro sempre e comunque all’azione andando a prendersi il pallone per impostare quando non sono i compagni a cercarlo riconoscendone la centralità in mezzo al campo.