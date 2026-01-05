Tra le opzioni per l'attacco della Juventus c'è Dzeko: il bosniaco ritroverebbe Spalletti

Edin Dzeko alla Juventus? Per Tuttosport è un'opzione. L'attacco dei bianconeri ha bisogno di rinforzi. Le prestazioni sfortunate di Jonathan David e Lois Openda nell’1-1 interno con il Lecce, in attesa del rientro di Dusan Vlahovic (che però a fine stagione dovrebbe partire a zero), spingono i bianconeri a studiare, quantomeno, i nomi delle punte su cui puntare in questa sessione di mercato invernale. Secondo quanto riferito da Tuttosport, un profilo che piace parecchio alla dirigenza della Vecchia Signora è quello di Mateo Pellegrino, argentino del Parma classe 2001, già autore di cinque gol in questo campionato (otto stagionali).

Altre le altre opzioni da poter valutare, tra le quali il complicato Sorloth, per cui è già stato fatto un sondaggio con l’Atlético Madrid. Secondo il quotidiano, sullo sfondo vi sarebbe anche l’ipotesi low cost che porta a Edin Dzeko: il bosniaco è destinato a lasciare la Fiorentina e conosce benissimo Luciano Spalletti, con il quale ha lavorato alla Roma. Sarebbe una soluzione estrema, ma il rigore di David con i salentini sembra proprio un male estremo.