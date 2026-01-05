Polverosi sul CorSport: "Per la prima volta la Fiorentina ha voluto vincere. E c'è un segnale davvero positivo"

Nel commentare il successo della Fiorentina sulla Cremonese vittoria per 1-0 con rete di Moise Kean in pieno recupero, Alberto Polverosi, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea l'importanza dei tre punti e di come sono arrivati, nella prima vera vittoria convincente in campionato visto che l'altra era arrivata contro un'Udinese in dieci dopo otto minuti: "La Fiorentina ha battuto la Cremonese perché l’ha voluto con tutta se stessa, con una nuova convinzione, una nuova fiducia nei propri mezzi e un nuovo atteggiamento, aggressivo e insistente. Ha giocato sempre e soltanto la squadra di Vanoli come dicono anche i numeri, ha concluso 23 volte (a 5), di cui 8 nello specchio della porta e 13 da dentro l’area.

Ma il segnale che dà più speranze alla Fiorentina è il minuto del gol di Kean, entrato al 39' del secondo tempo e a segno al 47', in pieno recupero. Finora ai viola era accaduto il contrario. Non è stata una Fiorentina travolgente (e chissà se mai lo sarà), ma stavolta aveva chiaro in testa l’obiettivo e non si è arresa quando i primi segnali della partita, come la traversa di Parisi e il rigore concesso e poi cancellato dal Var, la spingevano sempre più in fondo. Ci ha creduto fino all’ultimo secondo, magari un po’ arruffona (soprattutto nella ripresa), però mai staccata dal gioco. Per la Fiorentina può essere solo il primo piccolo, minuscolo passo per la ripresa. Niente di più. Sentirsi serenamente incamminati verso un posto al sole sarebbe un rischio assurdo".