Chivu nel pre gara: "Non possiamo cadere in ingiustizie o situazioni negative"

Su Sky Sport, prima di Inter-Fiorentina, parola a Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ha parlato così: "Siamo professionisti, la cosa più importante è la partita di stasera e abbiamo lavorato per fare una buona prestazione".

Si rivede Bisseck dietro, cosa si aspetta da lui?

"Ho tanti difensori bravi, chi per esperienza e chi per cosa ha fatto vedere negli ultimi anni. Bisseck è una valida soluzione alternativa, in Belgio (nella vittoria di Champions League sul campo della Royale Union Saint Gilloise, ndr) l'avevo provato al centro della difesa a tre nel secondo tempo ed è andato molto bene. Ha tutte le caratteristiche per fare quel ruolo".

Torna Sucic a centrocampo, ma gioca assieme a Calhanoglu. Che fatica rinunciarci...

"Giocatore importante, lo fa vedere sempre. Ma lì davanti alla difesa potrebbero giocarci anche Barella e Zielinski, se si convince di essere utile in quel ruolo".

Come ripartite dopo le polemiche di Napoli?

"C'è l'autodisciplina da dover migliorare, non possiamo cadere nelle ingiustizie o nelle situazioni negative di una partita. Non possiamo farci sfuggire momenti importanti, che determinano l'andamento di una partita".