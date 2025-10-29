Calhanoglu sul rigore: "Non faccio caso al portiere che affronto, penso a me stesso"

Hakan Calhanoglu, autore di una doppietta in Inter-Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue dichiarazioni: "Il rigore contro De Gea? Sui rigori mi comporto sempre così, sono sempre concentrato, non mi interessa chi c'è in porta, penso solo a me stesso. Reazione dopo Napoli? Il calcio è così, lo sappiamo, oggi abbiamo fatto subito un cambio di marcia e abbiamo fatto una grande prestazione grazie anche al mister che ci dà qualcosina in più a livello caratteriale per vincere".