Calhanoglu sul rigore: "Non faccio caso al portiere che affronto, penso a me stesso"
FirenzeViola.it
Hakan Calhanoglu, autore di una doppietta in Inter-Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue dichiarazioni: "Il rigore contro De Gea? Sui rigori mi comporto sempre così, sono sempre concentrato, non mi interessa chi c'è in porta, penso solo a me stesso. Reazione dopo Napoli? Il calcio è così, lo sappiamo, oggi abbiamo fatto subito un cambio di marcia e abbiamo fatto una grande prestazione grazie anche al mister che ci dà qualcosina in più a livello caratteriale per vincere".
Pubblicità
Avversari
Disastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernaledi Luca Calamai
Le più lette
1 Disastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernale
2 I cambi dell'allenatore e una resa annunciata, a Milano i viola scrivono (in negativo) la storia. Che futuro attende la Fiorentina?
Copertina
FirenzeViolaInter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Serata da dimenticare per Viti e Comuzzo, i cambi condannano i viola, solo De Gea al top
Ludovico MauroLiveInter-Fiorentina 3-0, triplice fischio a San Siro: la Viola esce con le ossa rotte
Pietro LazzeriniPioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
Angelo GiorgettiI dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com