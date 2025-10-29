Bisseck: "Oggi abbiamo fatto un'ottima gara. Cerco di aiutare con la mia fisicità"

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Inter-Fiorentina. Queste le sue parole: "Oggi abbiamo fatto un'ottima gara sia in difesa che in attacco, siamo molto contenti. Ruolo? Per me l'importante è giocare, non mi interessa il ruolo. Noi vogliamo giocare con una linea più alta e la mia fisicità può aiutare. Chivu? Con noi fa l'allenatore, non il compagno, ci confrontiamo spesso fuori dal campo. Se facciamo tutto quello che dice faremo una bella stagione"