Bisseck: "Oggi abbiamo fatto un'ottima gara. Cerco di aiutare con la mia fisicità"
FirenzeViola.it
Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Inter-Fiorentina. Queste le sue parole: "Oggi abbiamo fatto un'ottima gara sia in difesa che in attacco, siamo molto contenti. Ruolo? Per me l'importante è giocare, non mi interessa il ruolo. Noi vogliamo giocare con una linea più alta e la mia fisicità può aiutare. Chivu? Con noi fa l'allenatore, non il compagno, ci confrontiamo spesso fuori dal campo. Se facciamo tutto quello che dice faremo una bella stagione"
Pubblicità
Avversari
Disastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernaledi Luca Calamai
Le più lette
1 Disastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernale
2 I cambi dell'allenatore e una resa annunciata, a Milano i viola scrivono (in negativo) la storia. Che futuro attende la Fiorentina?
Copertina
FirenzeViolaInter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Serata da dimenticare per Viti e Comuzzo, i cambi condannano i viola, solo De Gea al top
Ludovico MauroLiveInter-Fiorentina 3-0, triplice fischio a San Siro: la Viola esce con le ossa rotte
Pietro LazzeriniPioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
Angelo GiorgettiI dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com