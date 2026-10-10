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Frendrup esulta dopo la Fiorentina: "Vittoria importante sotto tutti i punti di vista"
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Dopo il successo del Genoa contro la Fiorentina, Morten Frendrup ha commentato la prestazione dei rossoblù in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Vi siete levati un po' un peso?
"È una vittoria importante sotto tutti i punti di vista. Abbiamo raggiunto i tre punti, ma la stagione è lunga e dobbiamo pensare gara per gara".
L'importanza di aver giocato tanto per il mister.
"Quando andiamo in campo diamo sempre tutto e cerchiamo sempre di rimanere uniti".
Come ti sei trovato col cambio di modulo?
"Molto bene. In estate sono arrivati tanti nuovi giocatori e penso si siano integrati molto bene nel gruppo. Le sensazioni sono positive".
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