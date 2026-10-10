Dagli inviati Frendrup esulta dopo la Fiorentina: "Vittoria importante sotto tutti i punti di vista"

Dopo il successo del Genoa contro la Fiorentina, Morten Frendrup ha commentato la prestazione dei rossoblù in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Vi siete levati un po' un peso?

"È una vittoria importante sotto tutti i punti di vista. Abbiamo raggiunto i tre punti, ma la stagione è lunga e dobbiamo pensare gara per gara".

L'importanza di aver giocato tanto per il mister.

"Quando andiamo in campo diamo sempre tutto e cerchiamo sempre di rimanere uniti".

Come ti sei trovato col cambio di modulo?

"Molto bene. In estate sono arrivati tanti nuovi giocatori e penso si siano integrati molto bene nel gruppo. Le sensazioni sono positive".