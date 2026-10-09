Napoli, Allegri: "A Firenze ero particolarmente amareggiato. Vi spiego"

L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, riflette sulla capacità della sua squadra di gestire i momenti decisivi delle partite. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: "Sono sempre molto critico con me stesso: in questo lavoro ho commesso errori e continuerò a commetterne. Anche quando si vince, infatti, capita spesso di sbagliare, ma non tutti se ne rendono conto, perché il risultato finisce per mascherare gli errori.

A Firenze ero particolarmente amareggiato perché, se devo rimproverare qualcosa alla squadra, è la mancata comprensione dell'importanza di alcuni momenti della partita, come accaduto sul 2-0 a Milano e a Firenze. Non è un problema tecnico o tattico, ma di gestione delle situazioni. Se non impariamo a riconoscere questi momenti, sarà difficile riuscire a portare a casa i risultati".