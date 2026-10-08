Qui Genoa, oggi esami per Sow: a rischio coi viola. Quanti infortunati
Ore di apprensione in casa Genoa, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: come riporta l'edizione genovese de La Repubblica, nella giornata odierna Djibril Sow sarà sottoposto a esami diagnostici per avere un quadro completo sulle sue condizioni. Durante una gara con la Svizzera il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra.
Daniele De Rossi è dunque alle prese con il problema infortunati e con la formazione da mettere in campo sabato con la Fiorentina. Oltre a Sow ci sono Meichtry, Havel, Colombo, oltre ai due lungodegenti Nuredini e Venturino. Il tecnico può contare però su alcuni elementi positivi: il primo è il recupero di Traorè che assieme ad El Shaarawy può alzare il tasso tecnico della rosa. Vasquez è l’ultimo dei nazionali atteso a Pegli in arrivo da oltreoceano.
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