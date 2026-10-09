I convocati per Genoa-Fiorentina: fuori Atta, c'è il classe 2007 Mazzeo

I convocati per Genoa-Fiorentina: fuori Atta, c'è il classe 2007 MazzeoFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:57Primo Piano
di Redazione FV

Questa la lista dei convocati diramata da Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, per la sfida di domani contro il Genoa. Si segnala la presenza dell'attaccante classe 2007, Brando Mazzeo.

Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.

Difensori: Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez, Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepeñas.

Centrocampisti: Brescianini, Fagioli, Ndour, Oulai.

Attaccanti: Beto, Mazzeo, Pellegrino, Mastantuono, Gnonto, Njie, Gonçalves.