Vanoli esalta Ranieri: "Luca è la Fiorentina. Anche senza fascia è leader, il rinnovo è meritato".

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato oggi in conferenza stampa toccando vari temi non solo legati alla ripresa della Serie A dopo la sosta e al match di domani in casa del Genoa ma anche ad alcuni singoli viola. Un nome emerso su tutti è quello di Luca Ranieri, fresco di rinnovo con la Fiorentina. Queste le belle parole del tecnico gigliato sul difensore italiano:

Come commenta il rinnovo di Luca Ranieri? "Luca è "la Fiorentina". Sta qui da 13 anni, è un destino che nel momento che sono tornato qua abbia fatto questo rinnovo. L'ho sempre ritenuto "la Fiorentina" sotto tutti gli aspetti. Deve essere orgoglioso di quello che sta facendo. Lui ha dimostrato sempre il suo valore. Io sono un po' romantico ma mi sento di dire che si è meritato tutto questo. Ha dimostrato che non serve la fascia di capitano per essere un leader della squadra".