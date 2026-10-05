Niente Colombo, De Rossi studia più soluzioni anti-viola: idea Traoré dal 1'

Dopo l’infortunio di Colombo col Rapid, il tecnico del Geoa Daniele De Rossi sta pensando a nuove soluzioni per l’attacco rossoblù, in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina. L’edizione genovese de La Repubblica sottolinea che a guidare il settore offensivo resta il solo Milutinovic che è in gran forma, come dimostra il suo gol messo a segno con il Montenegro contro la Bulgaria. Il centravanti ha però bisogno di sostegno: ci sono alcuni nomi che sono usciti dall’amichevole di Bucarest. Il primo è quello di Traorè ma è difficile che DDR lo schieri dal primo minuto, però per almeno un tempo può essere in campo.

Senza contare che alle spalle della punta Osmajic possono essere collocati in staffetta Baldanzi e Messias. Da tenere in considerazione la sorpresa Robinho jr che da oggi si allenerà con la prima squadra. Altra alternativa è El Shaarawy, schierabile anche alle spalle del centravanti.