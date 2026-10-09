Costi e dettagli di Tiago Gabriel. Può finire in discussione Pongracic
La Fiorentina punta Tiago Gabriel in vista del mercato di gennaio. Il difensore portoghese classe 2004, attualmente in forza al Lecce, piace alla dirigenza viola per la sua struttura fisica e per il fatto di essere destro, caratteristiche che potrebbero renderlo un rinforzo ideale per il reparto arretrato. Il suo eventuale arrivo potrebbe mettere in discussione la posizione di Marin Pongracic, ormai non più centrale nei piani dello staff tecnico viola. Nei prossimi mesi, dunque, il suo entourage potrebbe iniziare a valutare possibili soluzioni per il futuro.
Servono 25-30 milioni per Tiago Gabriel
Un altro indizio dell'interesse della Fiorentina per Tiago Gabriel è rappresentato dal recente rinnovo di Luca Ranieri, difensore mancino: una mossa che potrebbe favorire la ricerca di un profilo con caratteristiche differenti. La trattativa con il Lecce, tuttavia, si preannuncia tutt'altro che semplice. Per lasciar partire il portoghese, infatti, il club salentino potrebbe chiedere una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. A favore della società viola potrebbero giocare gli ottimi rapporti tra Fabio Paratici e Jorge Mendes, procuratore che cura gli interessi del giovane difensore.
Di seguito il video realizzato dalla nostra redazione con tutti i dettagli:
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