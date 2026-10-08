Intanto il Genoa cambia in dirigenza: fuori Diego Lopez, sfida a due per il successore
Mentre sul campo continua il focus sulla Fiorentina in vista dell'impegno di sabato a Marassi, fuori il Genoa si prepara a cambiare pelle anche a livello dirigenziale. L'addio di Diego Lopez appare infatti sempre più vicino e il club rossoblù sta studiando il nuovo assetto della propria area sportiva, con una soluzione a due figure che sta prendendo quota.
Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, i profili in pole sono quelli di François Modesto e Stefano Melissano. Il primo, reduce dalla separazione dalla Juventus, potrebbe assumere il ruolo di Chief of Football, mentre a Melissano verrebbe affidato l'incarico di direttore sportivo dopo i quattro anni trascorsi allo Spezia, lasciato lo scorso giugno. L'idea del Genoa è quindi quella di dividere competenze e responsabilità, evitando di concentrare l'intera gestione tecnica nelle mani di un solo dirigente.
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