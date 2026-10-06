Il Genoa recupera Ellertsson e Osmajic, da domani rientreranno gli ultimi 5 nazionali

Il Genoa, avversario della Fiorentina sabato a Marassi per la ripresa del campionato, è alle prese con numerose assenze anche se i giocatori impegnati con le rispettive nazionali stanno rientrando alla "spicciolata". Oggi Daniele De Rossi ne ha recuperati due, Ellertsson e Osmajic ma mancano all'appello ancora 5 che stasera sono stati alle prese con le ultime gare. Ecco la nota del Genoa stesso:

"DDR ha riunito la squadra in apertura di lavori nella sala riunioni di Villa Rostan, prima del trasferimento in palestra per le esercitazioni curate dai preparatori e quello successivo sul terreno di gioco per percorsi atletici, tecnici e misti, prima di fare la gamba nelle partitelle caratterizzate da molti duelli individuali. Dopo i rientri di Wiafe (gol in nazionale) e Ostigard, in queste ore sono tornati a Genova anche Ellertsson (in gol; squalificato per la partita di stasera) e Osmajic (in gol), mentre stasera chiuderanno le rispettive parentesi i cinque che mancano all’appello. Nove i ragazzi dell’Under 20, reduci dalla vittoria con l’Atalanta 3-1 prima della sosta, che hanno partecipato alla seduta: Brizzolari, Fabbri, Judelson, Klisys, Lauricella, Mendolia, Spicuglia, Stradiotto e Vaz".