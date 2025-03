Zisis Vryzas su Panathinaikos-Fiorentina: "Viola, non fare l'errore di sottovalutarli"

vedi letture

In vista della gara di Conference League di domani contro il Panathinaikos sulle pagine del Corriere Fiorentino si può leggere una lunga intervista all'ex attaccante viola Zisis Vryzas, invitato all'ultima finale di Conference League dalla federazione greca come campione d’Europa appunto con la sua Nazionale. Queste le sue parole sull'avversario dei viola: "È una squadra completa che prova a giocare un calcio totale senza dare spazio all’avversario, fa del lavoro di squadra la sua forza e ha alcuni elementi importanti da tenere sott’occhio come il centravanti Ioannidis, che ha recuperato da poco da un infortunio e che è importante per il Panathinaikos visto che sul mercato ha rifiutato tante offerte per lui, e Tete, l’esterno d’attacco destro venuto dalla Turchia: entrambi possono fare la differenza. Il punto debole è il momento non del tutto positivo che attraversa la squadra anche se ha vinto l’ultima partita di campionato".

E sulla Fiorentina invece ha detto: "Seguo sempre la Fiorentina. Può essere l’anno buono o almeno lo spero, vedo una squadra più forte dell’anno scorso anche se fortemente rinnovata e se già negli anni passati è arrivata in finale la vedo favorita, pure se ci sono altri avversari importanti. Viene da un campionato competitivo come quello italiano e di sicuro con il Panathinaikos è favorita ma non deve fare l’errore di sottovalutarlo perché non ci sono sfide facili ormai. Giocare in Grecia è sempre difficile, ma nella doppia sfida resta appunto favorita perché se gioca da Fiorentina è superiore".