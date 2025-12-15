I tifosi bocciano Vanoli: è questo il risultato del sondaggio di FirenzeViola

I tifosi bocciano Vanoli: è questo il risultato del sondaggio di FirenzeViolaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:15Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina per ora ha deciso di dare ancora tempo a Paolo Vanoli, almeno fino a domenica chiedendogli di incidere sui risultati e su un ambiente ormai depresso. FirenzeViola aveva chiesto ai lettori cosa avrebbe dovuto fare la società con il tecnico viola. In poche ore i 1500 lettori hanno espresso un giudizio nettamente negativo: l'82,29 per cento ha chiesto l'esonero di Vanoli. Solo il restante 17,71% sceglie la fiducia.