I tifosi bocciano Vanoli: è questo il risultato del sondaggio di FirenzeViola

La Fiorentina per ora ha deciso di dare ancora tempo a Paolo Vanoli, almeno fino a domenica chiedendogli di incidere sui risultati e su un ambiente ormai depresso. FirenzeViola aveva chiesto ai lettori cosa avrebbe dovuto fare la società con il tecnico viola. In poche ore i 1500 lettori hanno espresso un giudizio nettamente negativo: l'82,29 per cento ha chiesto l'esonero di Vanoli. Solo il restante 17,71% sceglie la fiducia.