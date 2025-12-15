I tifosi bocciano Vanoli: è questo il risultato del sondaggio di FirenzeViola
FirenzeViola.it
La Fiorentina per ora ha deciso di dare ancora tempo a Paolo Vanoli, almeno fino a domenica chiedendogli di incidere sui risultati e su un ambiente ormai depresso. FirenzeViola aveva chiesto ai lettori cosa avrebbe dovuto fare la società con il tecnico viola. In poche ore i 1500 lettori hanno espresso un giudizio nettamente negativo: l'82,29 per cento ha chiesto l'esonero di Vanoli. Solo il restante 17,71% sceglie la fiducia.
Pubblicità
Primo Piano
Vi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decidedi Mario Tenerani
Le più lette
2 Vi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Copertina
FirenzeViolaAvanti senza scossoni in panchina e con un pizzico di fiducia in più, ma senza scartare l’arrivo di una figura di spessore
Tommaso LoretoCon il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
Alberto PolverosiFiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com