ZAZZARONI, Vlahovic tutti lo vogliono, qualcuno lo piglia

Il direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni ha scritto quest'oggi un editoriale su Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina classe 2000 che il club viola sta provando in tutti i modi a blindarlo per non perderlo questa estate. "Tutti lo vogliono, ma nessuno lo piglia", il titolo dell'articolo che parla soprattutto delle difficoltà del calcio italiano nel formulare offerte importanti vista l'assenza di fondi a disposizione per il mercato. Roma e Milan sono i club italiano interessati, oltre alla Juventus, ma non si può dire che stiano facendo follie per accaparrarselo. "Il rischio - si legge - che Vlahovic possa far gola a inglesi, spagnoli e tedeschi non è forte: è fortissimo".