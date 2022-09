ZAZZARONI, Sul turnover: "Ok Jovic, ma gli altri otto?"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni (intervenuto ieri a Radio Firenzeviola) oggi in un editoriale commenta le scelte di Italiano che tanto stanno facendo discutere Firenze. Ok Jovic, "e gli altri otto, visto che Vincenzo ha praticato un paio di volte il maxi turnover? Non escludo che possa avere ragione - scrive Zazzaroni - partiamo da posizioni differenti: lui allena la squadra ogni giorno, noi la vediamo due volte a settimana e senza troppa fatica. Continuo a chiedermi se la possibilità di sostituire 5 giocatori a gara non possa in qualche modo limitare il numero dei cambi iniziali".