ZAZZARONI A RFV, Perché la sufficienza piena ad ACF

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, oggi è intervenuto a Radio Firenzeviola: "Jovic non fosse stata una scommessa non avresti potuto prenderla. Io credo che dandogli alternanza un po' lo perdi come molti attaccanti. La rosa della Fiorentina quest'anno è molto ricca. In alcuni casi ha 3 giocatori per ruolo, io auguro ad Italiano di andare avanti in Conference sennò sarà dura. C'è chi osserva e chi allena: chi allena ha obblighi di gestione e una sensibilità diversa di chi guarda. Io sono contrario alla turnazione di 9-11 elementi per partita soprattutto con i cinque cambi. Io sono legato alle squadre con i titolari, poi Vincenzo ha un'idea diversa. Ma cambiare 9 uomini è stravolgere un po' la squadra".

Cosa pensa degli acquisti e della rosa della Fiorentina?

"Ricordo che a Firenze si criticava tantissimo l'addio di Torreira e ha avuto ragione la Fiorentina: Amrabat sta giocando come nell'ultima parte a Verona. Un punto in più per la società. La squadra di Italiano è ricca, se trovi il gol a quel punto ci si può veramente divertire".

Quali obiettivi per la società viola?

"C'è molta distanza tra le prime otto e le altre. L'8 dato dal mio quotidiano alla Roma è perché ha recuperato investendo su svincolati e ha più opzioni rispetto allo scorso anno. La Juventus ha puntato su giocatori già pronti... Sarà un campionato strano".