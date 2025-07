Rios è il sogno per il centrocampo della Fiorentina. Bernabé in stand-by

La Fiorentina non vuole sbagliare il centrocampo, così da completare la rosa e potersi poi concentrare al massimo sugli esuberi da piazzare. L'edizione di Firenze di Repubblica scrive che il profilo perfetto sarebbe Richard Rios del Palmeiras, classe 2000 che si è messo in mostra al Mondiale per Club.

Una pista che per ora è però irraggiungibile per lo status e ambizioni di un calciatore che ha addosso gli occhi di mezza Europa. Momentaneamente sarebbe in stand-by anche la pista che porta ad Adrian Bernabé, un calciatore che piace molto e che ha dato la sua disponibilità al trasferimento in viola, però il Parma spara alto e la Fiorentina sta riflettendo.