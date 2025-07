La clausola di Kean al giro di boa. Timidi approcci solo da Napoli e Milan

Come sottolinea La Nazione, siamo a metà percorso per quanto riguarda la clausola di Moise Kean. Ancora otto giorni di validità, poi il valore dell'attaccante lo stabilirà la Fiorentina. Forse il pericolo non è scampato, perché anche dopo il 15 luglio dei club potrebbero provare ad avvicinarsi, però in quel caso il coltello dalla parte del manico lo avrebbe la società, non più il giocatore. Nel frattempo i movimenti attorno a Kean sono leggeri.

C'è il Napoli, prigioniero però della situazione Osimhen, si è parlato del Milan ma sembra più una strategia per scardinare la posizione della Juventus su Dusan Vlahovic. Resta da monitorare quello che potrebbe fare il Manchester United che ha Moise nel mirino ma non è ancora pronto ad affondare il colpo. Tutto troppo poco perché la Fiorentina possa essere davvero preoccupata.