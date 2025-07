La Fiorentina e tanti esuberi anche sul monte ingaggi: da 35 mln è salito a 42

Nelle sue colonne dedicate alla Fiorentina, il Corriere dello Sport propone un focus sul monte ingaggi, aumentato rispetto all'anno scorso. Un'estate fa il totale ammontava a 35 milioni, mentre ad oggi è salito a 42. Perché è arrivato il rinnovo con adeguamento per De Gea (da 1,2 milioni ai 3 milioni attuali) e perché sono arrivati ritocchi a salire sia per Ranieri che per Comuzzo. Dopo un paio d'anni in cui questa cifra si era stabilizzata, per la prossima stagione ci potrebbe essere un altro aumento sul totale stipendi. Perché c'è Kean ad esempio: 2,2 milioni l'anno, un futuro ancora da delineare ma, se sarà permanenza, l'accordo economico dovrà essere modificato. La Fiorentina non potrà arrivare mai ai 15 milioni all'anno messi sul piatto dall'Al-Qadsiah, ma magari potrà esserci il superamento del muro dei 4 milioni: l'unico a prendere quella cifra nell'epoca Commisso è stato Ribery.

A pesare poi su un monte ingaggi in questo momento da 42 milioni non saranno solo i tre nuovi acquisti (l'ultimo, ancora da ufficializzare, Dzeko, guadagnerà 1,8 milioni bonus esclusi), ma soprattutto i tanti prestiti di rientro che torneranno a gravare sulle casse viola. Da Sottil a Ikoné, passando per Nzola, Brekalo e soprattutto Kouame (1,7 milioni all'anno): dieci esuberi, 11, 7 milioni di spesa annuale per la Fiorentina che, per questo, dovrà cercare di cederli al più presto.