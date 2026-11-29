Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in televisione: DAZN o Sky?
Tutto pronto per Udinese-Fiorentina, sfida particolarmente delicata per la classifica della formazione di Paolo Vanoli. I viola, reduci dalla pesante sconfitta di Monza, sono chiamati a ritrovare la vittoria sul campo dei friulani per provare ad allontanarsi dalle zone più calde della graduatoria. La sfida del Bluenergy Stadium sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno seguire l'incontro attraverso smart TV, computer, smartphone e tablet, utilizzando l'applicazione o il sito della piattaforma.
Per tutti coloro che vorranno vivere le emozioni della sfida attraverso la radio, l'appuntamento è invece sulle frequenze di Radio FirenzeViola, che seguirà l'incontro con la consueta radiocronaca. Ampio spazio anche agli approfondimenti sulla formazione gigliata e ai commenti sulla prestazione della squadra di Vanoli. Su FirenzeViola.it, inoltre, potrete seguire tutti gli aggiornamenti sulla partita e le principali notizie provenienti dal Friuli.
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