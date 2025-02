Zaniolo e quel vecchio pallino di Daniele Pradè: Nico ha trovato il portone spalancato

Si parla ancora di Nicolò Zaniolo e della sua seconda parentesi alla Fiorentina sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino. Come analizza il giornale, il classe '99 se n’era andato senza che nessuno lo conoscesse in un anonimo giorno del 2016, dopo nove anni vissuti col sogno di indossare la maglia viola dei grandi. E invece, niente. Ma il calcio, si sa, è capace di scrivere storie imprevedibili e bellissime. E così, quel sogno, si avvererà comunque. Con nove anni di ritardo, ma si avvererà.

Del resto, che il d.s. della Fiorentina Daniele Pradè avesse un debole per Nicolò Zaniolo, era noto da tempo. Non a caso già in estate aveva fatto di tutto pur di portarlo a Firenze salvo poi arrendersi davanti all’Atalanta, alla Champions League, alla volontà del giocatore e a qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche. Per questo, quando ha intuito che Gasperini lo avrebbe lasciato andare, non ci ha pensato un attimo. Ha bussato a Palladino, e ha trovato un portone spalancato. A quel punto non restava che alzare il telefono, e far sapere al quel «bambino» che se n’era andato nemmeno maggiorenne che era il momento di tornare a casa