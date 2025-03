Zaniolo e le cose che devono cambiare. Al momento, il suo riscatto non è immaginabile

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, si concentra su Nicolò Zaniolo e scrive che attualmente è l'unico giocatore della Fiorentina, tra quelli acquistati a gennaio, che deve ancora far vedere di che pasta è fatto. Anche per far sì che i viola lo possano riscattare dal Galatasaray, perché ora come ora, col termine del 60 per cento di presenze da almeno trenta minuti sulle partite stagionali, il suo riscatto è lontano: con tre su otto contabilizzate finora (l'ex Atalanta non è stato convocabile per il recupero con l'Inter) al momento non è nemmeno ipotizzabile. Ma è questione che viene dopo: prima c'è da capire il motivo per cui Zaniolo non si è preso la Fiorentina e come fare per consentirlo.

L'idea di base era ed è che uno con le sue qualità potesse aggiungere tanto al reparto offensivo in un tridente con Kean e Gudmundsson, se non proprio fare la differenza. Invece, il suo score per ora racconta di cinque partite in campionato per un totale di 251 minuti senza gol e appena undici minuti nel ritorno degli ottavi di Conference League. Insomma, quella vista a Firenze finora è stata una versione di Zaniolo molto lontana da quella conosciuta, anche celebrata in passato, e di sicuro da quella auspicata per il valore del calciatore: ma se (quasi) due mesi sono passati così, altri due pieni rimangono. E le cose possono cambiare - conclude il Corriere -.