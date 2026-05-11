Vlahovic tra rinnovo con la Juventus e le pretendenti: lo vuole il Bayern

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Dusan Vlahovic è tornato a ruggire nel momento cruciale e in casa Juventus si parla di un "tempo sospeso", con un vertice decisivo fissato a fine maggio, subito dopo la chiusura del campionato. Lo riferisce il Corriere dello Sport che spiega come il club bianconero abbia fissato un tetto invalicabile intorno ai 7 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta (tra commissioni e premi alla firma) lascia uno spiraglio all'addio dell'ex Fiorentina. Quel "vediamo" pronunciato dal giocatore allo stadio Via del Mare pesa come un macigno, confermando di guardarsi intorno, consapevole di avere estimatori di altissimo profilo pronti a farsi sotto. La lista dei pretendenti è lunga e prestigiosa: il Bayern Monaco vede in lui l'erede naturale di Lewandowski - da qualche anno al Barcellona - ma non mancano le piste inglesi con West Ham e Manchester United sullo sfondo.

Persino il Milan potrebbe tentare l'affondo qualora Allegri dovesse restare sulla panchina rossonera. In questo scenario d'incertezza, arriva il grido di battaglia di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha lanciato un appello accorato alla dirigenza: trattenere il centravanti fisico a ogni costo, preferendo pochi ritocchi mirati sul mercato. Ma la fumata bianca dipenderà dai ricavi UEFA e dalla volontà del club di compiere un ultimo sforzo economico.