Il presidente del Genoa Sucu: "Orgoglioso di ciò che abbiamo costruito"
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Dan Sucu, presidente del Genoa presente ieri al Franchi per assistere al pareggio 0-0 contro la Fiorentina, al Secolo XIX ha parlato a proposito del traguardo raggiunto dopo una stagione a tratti tribolata. "Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo costruito in questi mesi. Abbiamo una buona base, ora lavoriamo per rinforzarla. È stato un anno difficile ma ne siamo venuti fuori nel modo migliore, abbiamo conquistato più dei quaranta punti che ci eravamo prefissati a inizio stagione".
Poi ha parlato del futuro: "Ora pensiamo a rafforzare questa base che è già buona. Ripeto, sono molto orgoglioso di quanto è stato fatto".
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