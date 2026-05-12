Social Il saluto di Lamptey: "Volevo regalare gioie, non ci sono riuscito"

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Il terzino Tariq Lamptey ha affidato a Instagram il suo personale saluto alla Fiorentina, con cui ha rescisso proprio ieri: "Ero davvero entusiasta di giocare al Franchi, di indossare questa maglia, di aiutare la squadra in campo e di regalare ai tifosi qualcosa per cui esultare. Questo era il mio obiettivo, ma non ho avuto l’opportunità di riuscirci. Sono comunque grato per questa esperienza e per aver conosciuto tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il mio periodo a Firenze. Voglio ringraziare l’ACF Fiorentina, il Presidente, tutti i dirigenti, i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Vorrei anche ringraziare i tifosi per il loro sostegno, anche nei momenti più difficili. Lo apprezzo davvero molto. Ricorderò sempre la Fiorentina con grande rispetto e auguro al club tutto il meglio possibile. Forza Viola".

Questo il post originale pubblicato dal classe 2000 sui social: