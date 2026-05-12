Paratici al lavoro, CorSport: "Il futuro viola parte dalla panchina"
Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto della situazione sulla nuova Fiorentina che Fabio Paratici dovrà costruire dopo una stagione piena di contraddizioni. Il direttore sportivo sarà chiamato a rinnovare profondamente la rosa, in base alle risorse economiche che la società deciderà di mettere a disposizione. La priorità assoluta riguarda la scelta dell’allenatore, con Paolo Vanoli che resta in corsa dopo aver convinto parte della dirigenza grazie ai risultati ottenuti. Paratici, però, continua a valutare alternative e tiene viva anche la pista che porta a Fabio Grosso, attualmente legato al Sassuolo. Parallelamente andranno risolte numerose questioni di mercato, a partire dai tanti giocatori in prestito che rientreranno a Firenze.
Alcuni nomi pesano molto tra stipendi e valutazioni, come Sohm, Beltran, Nzola, Sottil, Richardson e Barak. Da chiarire anche il futuro dei calciatori oggi in rosa e la situazione contrattuale di Dodò. Infine il club dovrà decidere se puntare ancora su Kean, Gudmundsson e Piccoli oppure aprire a possibili cessioni in attacco.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati