De Gea-Juventus, primi contatti: la Fiorentina spinge per la cessione

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Tuttosport si occupa del futuro della porta della Juventus, che a oggi ha un grande obiettivo: Alisson Becker, il quale sembra aver deciso, vuole trasferirsi alla Juve. Il portiere brasiliano, dopo un'epopea al Liverppol, ritiene concluso il suo ciclo soprattutto perché il club inglese punta a dare spazio a Giorgi Mamardashvili nella prossima stagione. L’accordo con i bianconeri sarebbe praticamente definito: contratto triennale da circa 5 milioni a stagione bonus inclusi. Ora resta da convincere il Liverpool, che chiede tra i 15 e i 20 milioni per il cartellino. Alisson e i suoi agenti proveranno nei prossimi giorni a trattare direttamente con il club inglese per abbassare le richieste e facilitare il trasferimento.

Ecco che, scrive Tuttosport, spunta il piano B, che porta a David De Gea: la scorsa settimana c’è stato un primo incontro formale tra la Juve - rappresentata da un paio di intermediari - e la dirigenza Viola. Pista decisamente più percorribile, dal momento che è il club toscano a spingere per la cessione in estate dell’ex United. Le ragioni? Diverse, seppur correlate principalmente alla necessità di svecchiare la rosa e alleggerire il monte ingaggi.