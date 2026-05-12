Lamptey via dalla Fiorentina, un'avventura durata 25': il commento del CorSport

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L'avventura di Tariq Lamptey in maglia viola è ufficialmente finita ed è durata in tutto appena venticinque minuti. Ieri l'ufficialità: la Fiorentina ha risolto consensualmente il contratto con l'esterno ghanese, arrivato ad agosto dal Brighton per 6 milioni di euro più bonus. Il Corriere dello Sport analizza la toccata e fuga dell'ex Premier.

L'accordo sarebbe scaduto nel giugno 2028 ma di fatto è finito tutto lo scorso 21 settembre: dopo aver esordito a fine gara la settimana precedente col Napoli, viene schierato a sorpresa titolare come terzino destro da Stefano Pioli nel match col Como; Lamptey si fa male al 20', poi rientra per una manciata di minuti e alza definitivamente bandiera bianca. Gli accertamenti clinici evidenziano una lacerazione del legamento crociato del ginocchio sinistro, dura tutto meno di mezz'ora: una scommessa fatta dall'ex Ds Daniele Pradé che, a nove mesi di distanza, possiamo dare per persa.