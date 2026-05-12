Giudice sportivo: nessun viola o bianconero tra i 13 squalificati

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Il giudice sportivo ha ufficializzato le sue decisioni relative alla 36esima giornata di campionato di serie A. Espulsi ben 13 giocatori, di cui 4 espulsi. Si tratta di Alessio Romagnoli (Lazio), Sascha Britschgi (Parma), Rosen Bozhinov e Felipe Loyola (Pisa) mentre gli altri erano diffidati e si tratta di Isak Hien (Atalanta), Jhon Lucumi (Bologna), Zé Pedro (Cagliari), Pervis Estupinan, Rafa Leao e Alexis Saelemaekers (Milan) Matteo Politano (Napoli), Gvidas Gineitis (Torino) e Kingsley Ehizibue (Udinese).