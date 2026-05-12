Baldini: "Per amichevoli di giugno convocherò solo Under 21, il prossimo ct deve sapere"

Baldini: "Per amichevoli di giugno convocherò solo Under 21, il prossimo ct deve sapere"FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:32News
di Redazione FV

Il ct ad interim della Nazionale, Silvio Baldini, promosso come noto alla Nazionale maggiore per guidarla, dopo le dimissioni di Gattuso e in attesa delle elezioni federali di giugno, nelle due amichevoli in programma il 3 e il 7 giugno, ha parlato in occasione del Premio Maurizio Maestrelli: "Essendo l'allenatore dell'Under 21 e con mister Gattuso che si è dimesso, per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia convocherò solo giocatori dell'Under 21 - conferma Baldini - È un atto con una logica, non di coraggio. Il CT che verrà dopo il 22 giugno deve sapere il livello di questi ragazzi. È inutile che metta insieme tante persone, tra cui i calciatori che non hanno centrato la qualificazione al Mondiali, poiché non avranno le motivazioni e vorranno staccare la spina.

Bisogna saper scegliere le persone giuste. Al momento della proposta, ho detto al presidente Gravina 'Accetto, ma porto l'U21'. Voglio valorizzare il mio lavoro e far vedere chi sono questi ragazzi".