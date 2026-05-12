Baldini: "Per amichevoli di giugno convocherò solo Under 21, il prossimo ct deve sapere"

vedi letture

Il ct ad interim della Nazionale, Silvio Baldini, promosso come noto alla Nazionale maggiore per guidarla, dopo le dimissioni di Gattuso e in attesa delle elezioni federali di giugno, nelle due amichevoli in programma il 3 e il 7 giugno, ha parlato in occasione del Premio Maurizio Maestrelli: "Essendo l'allenatore dell'Under 21 e con mister Gattuso che si è dimesso, per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia convocherò solo giocatori dell'Under 21 - conferma Baldini - È un atto con una logica, non di coraggio. Il CT che verrà dopo il 22 giugno deve sapere il livello di questi ragazzi. È inutile che metta insieme tante persone, tra cui i calciatori che non hanno centrato la qualificazione al Mondiali, poiché non avranno le motivazioni e vorranno staccare la spina.

Bisogna saper scegliere le persone giuste. Al momento della proposta, ho detto al presidente Gravina 'Accetto, ma porto l'U21'. Voglio valorizzare il mio lavoro e far vedere chi sono questi ragazzi".