FirenzeViola Brescianini e i tanti palloni in area avversaria: il dato da cui ripartire

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Con la salvezza matematica Marco Brescianini è diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina con un contratto fino al 2030. Una durata che gli permetterà di dimostrare il proprio valore dopo cinque mesi che hanno rispecchiato l'andamento della stagione della Fiorentina stessa. Chi è arrivato a gennaio non ha dato un contributo altissimo, va detto, ma anche grazie agli acquisti la squadra si è comunque rimessa in carreggiata fino alla salvezza di domenica. Con il punto contro il Genoa come noto la Fiorentina dovrà ora versare nelle casse dell'Atalanta 1.5 milioni per il prestito oneroso più i 10 del riscatto.

Presenze

Dal suo arrivo a Firenze, Marco Brescianini ha collezionato 16 presenze con la maglia della Fiorentina tra tutte le competizioni, di cui 9 da titolare, realizzando un gol (lo scorso 24 gennaio contro il Cagliari in Serie A, secondo stagionale per lui dopo quello realizzato in maglia ). In campionato si è giocato il posto con Mandragora e Ndour mentre Vanoli lo ha escluso dalla lista Uefa perciò il centrocampista non ha potuto dare il suo apporto in Europa, dove gli è stato preferito Fabbian.

Numeri

A guardare le statistiche con lui in campo la Fiorentina ha vinto il 33% delle partite (5/15) in questo campionato, guadagnando 1.4 punti di media, mentre nell’intera Serie A 2025/26, fin qui, senza di lui i viola hanno ottenuto il 14% di successi (3/21), ottenendo 0.8 punti di media. Dal suo arrivo a Firenze, ha registrato 3.1 tocchi in area avversaria in media per 90 minuti (all comps) e tra i centrocampisti viola solo Giovanni Fabbian ne conta di più in media (3.4). Un fattore che evidenzia come i due centrocampisti erano stati presi con l'idea sposata da Vanoli di riempire di più l'area, dove gli attaccanti faticavano. Un dato da cui ripartire anche per il prossimo anno, in una stagione più tranquilla e migliore per la Fiorentina e i suoi giocatori.