Il tecnico che ha lavorato con Farioli: "Ecco le squadre di Serie A che potrebbero prenderlo"

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Vitaliano Bonuccelli, tecnico che ha lavorato ai tempi della Fortis Juventus con Francesco Farioli (che allora faceva l'allenatore dei portieri), ha parlato a Tuttomercatoweb.com della possibilità di vedere in Italia l'attuale allenatore del Porto, accostato anche alla Fiorentina: "Quante squadre ci sono che possono pensare di prenderlo da noi? Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma: il target è quello. Ha vinto un campionato con il Porto, non so quali ambizioni possa avere ora".

In Italia il suo profilo viene ancora sottovalutato? "Come sempre si fa in Italia con i giovani, vale anche per gli allenatori", ha chiosato sul tema Bonuccelli.