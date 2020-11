VLAHOVIC, Qualcosa si è inceppato. Il contratto...

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, si concentra anche su Dusan Vlahovic. Il serbo, dato per grande promessa da tutti, ha subito un calo notevole dalla stagione scorsa a oggi. L'anno scorso aveva iniziato col botto, segnando tre doppiette di cui una in Coppa Italia. Poi lo stop a causa della pandemia, il coronavirus e il digiuno di reti. Qualcosa, insomma, si è inceppato. In questa stagione solo un gol contro la Sampdoria, che a poco è servito visto il risultato finale. Proprio ora servono le sue reti alla Fiorentina, ma anche a lui stesso per mettere anche una firma sul tanto discusso contratto fino al 2023.