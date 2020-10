VLAHOVIC, Non è certo di restare. I club interessati

Non solo il mercato in entrata. Su La Nazione si parla dei movimenti in uscita da parte della Fiorentina e in particolare - scrive il quotidiano - occhio alla situazione di Dusan Vlahovic, il quale va registrando il pressing di Verona, Parma e Roma. Il tutto con sullo sfondo l'interesse del Benevento. Il giocatore potrebbe dunque lasciare la maglia viola, specie in caso di arrivo di un centravanti di peso.