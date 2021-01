VLAHOVIC, Momento d'oro. Ma il rinnovo è in stand-by

È il momento di Dusan Vlahovic, arrivato a 7 gol stagionale e capace già di superare il suo record in Serie A dopo appena un girone. Il Corriere Fiorentino si concentra sul giovane attaccante serbo che tra due giorni compirà 21 anni. Ribery è il primo a spronarlo con i suoi: "Vai Dusan" e con il francese ormai forma la coppia d'attacco di Prandelli. Presto tornerà però per Vlahovic d'attualità il tema del rinnovo, con il contratto in scadenza nel 2023: la Fiorentina intende prolungare e aumentare l'ingaggio. Ma se alcuni mesi fa la firma sembrava una formalità, ora la trattativa è in stand-by.