VLAHOVIC, Juve ci prova in caso di partenza di un big

Un'operazione in uscita in casa Juventus potrebbe permettere ai bianconeri di tornare all'assalto di Dusan Vlahovic: come riporta la Stampa, Dejan Kulusevski potrebbe partire da Torino in questa sessione di mercato; lo svedese ha tanti estimatori, soprattutto in Inghilterra, e la sua cessione potrebbe essere l'ideale per finanziare l'acquisto di Dusan Vlahovic; l'alternativa per la Juve è rappresentata da Gianluca Scamacca. I ragionamenti sono in corso sul futuro dello svedese e riprenderanno domani, quando la Juve tornerà ad allenarsi alla Continassa.