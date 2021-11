VLAHOVIC, Che score: è già a 15 gol in 19 partite

Focus dedicato ai numeri fin qui messi insieme da Dusan Vlahovic sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino, che sottolinea come anche in occasione di questa pausa per le Nazionali il centravanti viola sia andato in gol con la sua Serbia: con il gol del definitivo 3-0 messo a segno due giorni fa contro il Qatar, per il centravanti si è trattato del quindicesimo gol in 19 partite, una media impressionante che non conosce distinzioni tra la maglia della Fiorentina e quella della selezione del suo paese. Oltre agli 8 centri nelle 12 partite di campionato, Vlahovic ha messo a segno anche una doppietta in Coppa Italia mentre in Nazionale lo score è salito a quota 5. Se sul numero 9 della Fiorentina si sono posati da tempo gli occhi delle principali squadre d’Europa il suo valore non sembra risentire troppo dello strappo con il club viola, tanto che dopo l’uscita pubblica di Commisso sul mancato rinnovo, sono 4 i gol segnati in 5 partite. Logico che in questo modo l’ipotesi di un’asta internazionale nei suoi confronti si faccia sempre più realistica.