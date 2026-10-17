Classifica da non guardare, Tuttosport: "Vanoli ha puntato su coraggio e fiducia"

La Fiorentina cerca il riscatto contro il Como dopo la deludente sconfitta di Genova, con Paolo Vanoli impegnato a trasmettere coraggio e fiducia a un gruppo che occupa il penultimo posto con appena quattro punti. Come riporta Tuttosport, il calendario mette subito alla prova i viola, attesi anche dalle sfide contro Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus. Il tecnico dovrà fare i conti con alcune assenze e con una difesa ancora da sistemare: Ranieri è in dubbio per un problema al piede, mentre Pongracic potrebbe tornare titolare e Viery prendere il posto di Valdepenas. Ancora indisponibili Atta e Parisi, mentre Mastantuono dovrebbe essere a disposizione dopo l'intervento alla mano. Proprio il confronto con Nico Paz si preannuncia tra i temi più interessanti della gara.

Vanoli ha analizzato i 14 gol subiti in campionato, sottolineando come dieci siano arrivati con la squadra già schierata: "Siamo stati troppo passivi", ha detto ieri in conferenza stampa. Per questo chiede maggiore intensità in entrambe le fasi e soprattutto una crescita mentale, senza usare la giovane età come alibi: "L'età non deve essere un alibi per nessuno". Il tecnico riconosce il valore del Como e del lavoro svolto da Fabregas, ma pretende dai suoi una prestazione di alto livello, con Pellegrino al momento favorito su Beto per una maglia da titolare. Fondamentale sarà anche il sostegno dei tifosi, attesi numerosi al Franchi. Vanoli ribadisce infine il proprio coinvolgimento e la fiducia nella squadra: "Non sono tornato per prendermi una rivincita, ma perché ho una voglia enorme di fare bene e di costruire qualcosa di importante".